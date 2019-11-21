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21 листопада 2019, четвер, 09:42 47
Президент 2019-11-21T11:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський засудив спроби участі Коломойського у зовнішній політиці України

Зеленський засудив спроби участі Коломойського у зовнішній політиці України

Президент України, Володимир Зеленський, Олігарх, зовнішня політика України, Ігор Коломойський
Зустріч Президента і Коломойського. Фото: Михайло Марків/
Зустріч Президента і Коломойського. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Після того, як в ОПУ заявили, що Коломойський не представляє Зеленського і у нього немає повноважень говорити від імені України, Президент Володимир Зеленський заявив, що його пріоритет як голови держави відповідати за міжнародний вектор України, а не олігарха Ігоря Коломойського, повідомляє "Українська правда" з посиланням на брифінг Президента в Очакові.

"Я хотів би, щоб я як президент думав про міжнародні відносини і вектор України все ж таки, а не будь-який бізнесмен. Мені здається що це правильно. Я, уряд, суспільство, це рішення все ж таки державне", – відповів Зеленський на запитання журналіста щодо заяв Коломойського про "розворот в сторону Росії.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю американській газеті The New York Times зробив низку резонансних заяв, зокрема висловився за відновлення відносин з Росією. Крім того, Коломойський бачить в Росії партнера, і не вірить, що Україну приймуть у НАТО і ЄС. Також Коломойський хоче, щоб Україна налагодила відносини з РФ, взявши у неї $100 млрд.

Тим часом у Євросоюзі заявили, що можуть припинити допомагати Україні через Коломойського.

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