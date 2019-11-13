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  • Коломойский видит в России партнера, и не верит, что Украину примут в НАТО и ЕС
13 ноября 2019, среда, 13:02 217
Политика 2019-11-13T13:28:32+02:00
Українські Новини
Коломойский видит в России партнера, и не верит, что Украину примут в НАТО и ЕС

Коломойский видит в России партнера, и не верит, что Украину примут в НАТО и ЕС

Нато, Евросоюз, Украино-российские отношения, Украина-Россия, Игорь Коломойский
Коломойский. Скриншот: YouTube/KishkiNa
Коломойский. Скриншот: YouTube/KishkiNa

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украина никогда не будет членом НАТО и Евросоюза, в то время, как Россия готова привести Украину в новый Варшавский договор.

Об этом Коломойский сказал в интервью в конференц-зале своего офиса в Киеве изданию The New York Times.

По его словам, логично было бы принять Россию в качестве партнера, поскольку стало ясно, что Украина не вступит ни в ЕС, ни НАТО.

"Вы все не возьмете нас", - сказал Коломойский.

"Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.

Тем временем многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными.

Ранее  Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.

Ранее Коломойский уже отвечал на планы Зеленского по восстановлению Донбасса.

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