Коломойский хочет, чтобы Украина наладила отношения с РФ, взяв у нее $100 млрд

Бизнесмен Игорь Коломойский выступает за налаживание партнерских отношений Украины с Россией. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Так, Коломойский заявил, что хочет, чтобы Украина взяла у России 100 млрд долларов.

Он считает, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда.

"Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - сказал олигарх.

Также Коломойский заявил, что если был бы президентом, то продолжил бы расследование, о котором просил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что не боялся реакции демократов в случае их победы на выборах, потому что пошел бы в Россию.

"Русские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будет покупать памперсы", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский предложил отказаться от МВФ и наладить отношения с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.