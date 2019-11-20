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20 ноября 2019, среда, 17:15 80
Экономика 2019-11-20T17:16:38+02:00
Українські Новини
Субсидии за комуналку в 2019 году выросли в сравнении с предыдущими годами

Субсидии за комуналку в 2019 году выросли в сравнении с предыдущими годами

Социальные выплаты, ЖКХ, Субсидии, Комунальные платежи, Назначение субсидий
Счетчик
Счетчик

В январе-октябре 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 42,8% до 1 663,4 млн гривен по сравнению с январем-октябрем 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 246,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 416,8 млн гривен (857,6 млн гривен и 307,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в октябре 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,7% и составил 492,1 гривен.

Всего в январе-октябре 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 3 706,4 тыс. домохозяйств, что на 39,3% меньше по сравнению с январем-октябрем 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 64,8% обращений).

В октябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 424,7 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 24,6% до 974,9 млн гривен по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Напомним, украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам. Также получение субсидий упрощено для трех категорий украинцев.

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