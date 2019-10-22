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22 октября 2019, вторник, 06:10 11
Общество 2019-10-22T06:10:02+03:00
Українські Новини
Размер субсидии увеличился в сентябре: сколько государство выделило на выплаты

Размер субсидии увеличился в сентябре: сколько государство выделило на выплаты

Социальные выплаты, Субсидии, Назначение субсидий
Субсидия
Субсидия

В январе-сентябре 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 24,6% до 974,9 млн гривен по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 693,9 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 281 млн гривен (581,6 млн гривен и 200,9 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в сентябре 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 13,1% и составил 115,7 гривен.

Всего в январе-сентябре 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 2 573,6 тыс. домохозяйств, что на 41,8% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 62,2% обращений).

В сентябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 335,8 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, получение субсидий упрощено для трех категорий украинцев.

Тем временем в Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация.

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