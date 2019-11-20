Субсидії за комунальні послуги в 2019 році зросли у порівнянні з попередніми роками

У січні-жовтні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 42,8% до 1 663,4 млн гривень порівняно з січнем-жовтнем 2018 року.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

У міських населених пунктах загальний обсяг призначених субсидій склав 1 246,6 млн гривень, у сільських населених пунктах – 416,8 млн гривень (857,6 млн гривень і 307,2 млн гривень відповідно за аналогічний період 2018 року).

Середній розмір призначеної субсидії на 1 домогосподарство у жовтні 2019 року зменшився порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 8,7% і склав 492,1 гривень.

Всього в січні-жовтні 2019 року за отриманням субсидій на оплату послуг ЖКГ звернулися 3 706,4 тис. домогосподарств, що на 39,3% менше порівняно з січнем-жовтнем 2018 року (з них на міські населені пункти доводиться 64,8% звернень).

У жовтні субсидії на оплату послуг ЖКГ отримали 2 424,7 тис. домогосподарств.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-вересні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 24,6% до 974,9 млн гривень порівняно з січнем-вереснем 2018 року.

Нагадаємо, українці отримають комунальні платіжки за новими правилами. Також отримання субсидій спростили для трьох категорій українців.