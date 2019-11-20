Техническая проблема: на Дубневича не смогли надеть электронный браслет

Правоохранительные органы не могут надеть электронный браслет контроля на депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), все имущество которого арестовано, из-за технических проблем. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Там технические моменты. Станция (контроля браслета) не добивает к дому Дубневича", - сказал он. По его словам, специалисты выезжали на место и проверка показала, что сигнал действительно плохо ловит. "Никакой зрады нет. Просто технические моменты", - подытожил собеседник. Как сообщали Українськi Новини, 7 ноября Антикоррупционный суд арестовал Дубневича и установил залог 90 млн гривен. Защита депутата заявляла, что он не виновен и просила не избирать ему никакую меру пресечения. НАБУ и САП подозревают его в причастности к растрате 93 млн гривен акционерного общества "Укрзализныця". Ранее суд отказался арестовать Дубневича и отпустил его под залог 100 млн гривен. Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд арестовать Дубневича и назначить залог 93,5 млн гривен.