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20 ноября 2019, среда, 12:25 649
Силовые структуры 2019-11-20T12:29:17+02:00
Українські Новини
Техническая проблема: на Дубневича не смогли надеть электронный браслет

Техническая проблема: на Дубневича не смогли надеть электронный браслет

Электронный браслет, Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Правоохранительные органы не могут надеть электронный браслет контроля на депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), все имущество которого арестовано, из-за технических проблем.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Там технические моменты. Станция (контроля браслета) не добивает к дому Дубневича", - сказал он.

По его словам, специалисты выезжали на место и проверка показала, что сигнал действительно плохо ловит.

"Никакой зрады нет. Просто технические моменты", - подытожил собеседник.

Как сообщали Українськi Новини, 7 ноября Антикоррупционный суд арестовал Дубневича и установил залог 90 млн гривен. Защита депутата заявляла, что он не виновен и просила не избирать ему никакую меру пресечения. НАБУ и САП подозревают его в причастности к растрате 93 млн гривен акционерного общества "Укрзализныця".

Ранее суд отказался арестовать Дубневича и отпустил его под залог 100 млн гривен.

Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд арестовать Дубневича и назначить залог 93,5 млн гривен.

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