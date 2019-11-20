подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 ноября 2019, среда, 08:53 995
Общество 2019-11-20T08:58:46+02:00
Українські Новини
Первый уровень опасности: в ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий из-за тумана

Первый уровень опасности: в ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий из-за тумана

Туман, предупреждение, ГосЧС Украины
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС

В то время, как согласно прогнозу синоптиков в Украину идут морозы до -10 и штормовой ветер, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий из-за густого тумана.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передают Українські Новини.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 20 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области, утром 20 ноября туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, пока в Украине царит антициклоническая погода, то есть, без осадков, южную часть Европы результате деятельности активных циклонов периодически заливает. Ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной климатической ситуации на Земле. Тем временем, синоптик рассказала, когда придет зима. В частности, синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь - скоро аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели.

Больше новостей о: Туман предупреждение ГосЧС Украины

Архив
Новости
Сына экс-президента Германии убили прямо на сцене во время доклада 09:07
Первый уровень опасности: в ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий из-за тумана 08:53
Закон о введении штрафа за перевозку детей без автокресла вступил в силу 08:24
Зе и ЮТ обзываются, в замминистры через постель? 07:00 Новости дня
Активист Розкладай решил на треть сократить свои доходы ради кресла главы Госархива 06:15
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Почему дорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:05
больше новостей
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok