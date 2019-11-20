Первый уровень опасности: в ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий из-за тумана

В то время, как согласно прогнозу синоптиков в Украину идут морозы до -10 и штормовой ветер, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передают Українські Новини. "По прогнозам Укргидрометцентра, утром 20 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области, утром 20 ноября туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении. Как сообщали Українські Новини, пока в Украине царит антициклоническая погода, то есть, без осадков, южную часть Европы результате деятельности активных циклонов периодически заливает. Ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной климатической ситуации на Земле. Тем временем, синоптик рассказала, когда придет зима. В частности, синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь - скоро аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели.