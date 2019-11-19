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19 ноября 2019, вторник, 15:00 378
Судебная власть 2019-11-19T15:01:17+02:00
Українські Новини
Суд арестовал стеклянную банку судьи-взяточника

Суд арестовал стеклянную банку судьи-взяточника

Судья, Взяточничество, арест имущества, Высший антикоррупционный суд
Стеклянная банка. Фото: pixabay
Стеклянная банка. Фото: pixabay

Высший антикоррупционный суд наложил арест на полулитровую банку, в которой судья Заречного районного суда Сум спрятал 2 тыс. долларов взятки, после того, как суд арестовал три сарая и выгребную яму прокурора-взяточника.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Максима Хижняка о наложении ареста на имущество судьи и своим решением от 14 ноября арестовал стеклянную банку емкостью 0,5 литра с надписью "Хозяюшка зеленый горошек" с капроновой крышкой.

Также суд арестовал систему видеофиксации придомовой территории судьи.

Ранее НАБУ задержало судью Заречного районного суда Сум при получении $2 тыс. взятки.

Как сообщали Українськi Новини, жену прокурора ГПУ, подозреваемую в вымогательстве $30 тыс. взятки, отпустили под личное обязательство. Ранее директора харьковского предприятия поймали на даче $100 тыс. взятки детективу НАБУ. Также сотрудника НБУ подозревают в вымогательстве $50 тыс. взятки.

Тем временем в Николаевской области задержали руководителя Службы автомобильных дорог на взятке в $90 тыс.

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