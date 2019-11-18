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  • В Австралии аномальный град размером с куриное яйцо оставил город без электричества
18 ноября 2019, понедельник, 20:01 65
Австралия 2019-11-18T20:10:13+02:00
Українські Новини
В Австралии аномальный град размером с куриное яйцо оставил город без электричества

В Австралии аномальный град размером с куриное яйцо оставил город без электричества

Австралия, Погода, Непогода, Град
Дыры от града. Фото: Twitter/gemmadonahoe
Дыры от града. Фото: Twitter/gemmadonahoe

На северо-востоке Австралии, где в октябре из-за лесного пожара погибло сотни коал, выпал град размером с куриное яйцо. Соответствующие фото и видео последствий стихии мгновенно опубликовали пользователи в сети.

Из-за обрыва проводов без электричества остались почти 20 тысяч домов, град разбил стекла автомобилей, домов и предприятий. Больше других пострадали жители района Саншайн-Кост на юге штата.

Град сопровождался сильной грозой и ураганным ветром.

Как сообщали Українські Новини, в Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек. В июле в жаркой Мексике выпало 1,5 метра града.

Напомним, синоптики предупредили о том, что в Украину идет активный атмосферный фронт, объявлено штормовое предупреждение. 

Тем временем в Австралии прошел сильнейший за 20 лет снегопад, в сугробах которого скакала кенгуру.

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