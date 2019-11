В Австралии аномальный град размером с куриное яйцо оставил город без электричества

Из-за обрыва проводов без электричества остались почти 20 тысяч домов, град разбил стекла автомобилей, домов и предприятий. Больше других пострадали жители района Саншайн-Кост на юге штата.

Град сопровождался сильной грозой и ураганным ветром.

From fire to this! Southeast Queensland. This was the storm we endured this afternoon. pic.twitter.com/QkaxEuZlZQ