В Австралии аномальный град размером с куриное яйцо оставил город без электричества

На северо-востоке Австралии, где в октябре из-за лесного пожара погибло сотни коал, выпал град размером с куриное яйцо. Соответствующие фото и видео последствий стихии мгновенно опубликовали пользователи в сети.

Из-за обрыва проводов без электричества остались почти 20 тысяч домов, град разбил стекла автомобилей, домов и предприятий. Больше других пострадали жители района Саншайн-Кост на юге штата.

Град сопровождался сильной грозой и ураганным ветром.

From fire to this! Southeast Queensland. This was the storm we endured this afternoon. pic.twitter.com/QkaxEuZlZQ — Laureen Maschek 👩🏻‍🚀❤️ (@LaureenMaschek) 17 ноября 2019 г.

https://www.youtube.com/watch?v=i1daKVF5Pa4" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек. В июле в жаркой Мексике выпало 1,5 метра града.

Напомним, синоптики предупредили о том, что в Украину идет активный атмосферный фронт, объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем в Австралии прошел сильнейший за 20 лет снегопад, в сугробах которого скакала кенгуру.