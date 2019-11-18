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18 ноября 2019, понедельник, 18:23 511
Общество 2019-11-18T18:25:16+02:00
Українські Новини
Первой леди в Украине зарплату не платят, - Елена Зеленская рассказала, чем зарабатывает

Первой леди в Украине зарплату не платят, - Елена Зеленская рассказала, чем зарабатывает

Зарплата, Первая леди, Vogue, Владимир Зеленский, Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue.

В интервью изданию она рассказала о том, как зарабатывает деньги.

"Института первой леди в Украине (в отличие, например, от Соединенных Штатов или Франции) нет: это статус скорее представительский, жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы", – сказала она Vogue.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская призналась, что продолжает писать сценарии для "Квартал 95" и следование таймингу позволяет ей совмещать обе должности. 

Также фотосессию Зеленской для Vogue организовали в доме сторонника Порошенко. Часть съемки проходила во дворе дома, где живет известная в модных кругах Ксения Долгих, основательница марки сумок Petit Tresor.

Напомним, СМИ очень внимательно следят за внешним видом первой леди. Это обязывает Зеленскую тщательно подбирать наряды для официальных визитов в различные страны. Так, в Ригу Зеленская надела элегантный лавандовый костюм, а в США она представила Украину в розовом и голубом цветах.

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