Первой леди в Украине зарплату не платят, - Елена Зеленская рассказала, чем зарабатывает

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue.

В интервью изданию она рассказала о том, как зарабатывает деньги.

"Института первой леди в Украине (в отличие, например, от Соединенных Штатов или Франции) нет: это статус скорее представительский, жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы", – сказала она Vogue.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская призналась, что продолжает писать сценарии для "Квартал 95" и следование таймингу позволяет ей совмещать обе должности.

Также фотосессию Зеленской для Vogue организовали в доме сторонника Порошенко. Часть съемки проходила во дворе дома, где живет известная в модных кругах Ксения Долгих, основательница марки сумок Petit Tresor.

Напомним, СМИ очень внимательно следят за внешним видом первой леди. Это обязывает Зеленскую тщательно подбирать наряды для официальных визитов в различные страны. Так, в Ригу Зеленская надела элегантный лавандовый костюм, а в США она представила Украину в розовом и голубом цветах.