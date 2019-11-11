Первая леди Украины с супругом и детьми появится на трех обложках Vogue

За внешнем видом первой леди, одежда которой произвела фурор в Японии, очень пристально следят не только модные дизайнеры, но и обычные люди. В связи с этим, обложку декабрьского номера известного модного журнала посвятили Елене Зеленской.

Об этом сообщает украинская версия журнала Vogue Ua.

Фотосессия с участием международной съемочной группы воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новые обязанности и возможности, а также о моде как инструмент культурной дипломатии.

"Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы осветить различные грани его личности. Первый вариант - это сдержанный официальный портрет. Второй - Елена вместе с семьей, и в кругу близких людей она другая, трогательная и беззаботная. На третий, digital-обложке, мы видим просто женщину - красивую и обаятельную", - комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Над проектом работал голландский фотограф, который идеально расскрыл образ пеовй леди.

"Мы стремились предельно честной и искренней истории, поэтому для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта - его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какой она есть на самом деле", - добавил Власов.

Президента Владимира Зеленского и детей сняли со спины, ведь акцент съемки делался именно на первой леди.

Как сообщали Українські Новини, во время официальных визитов в различные страны первая леди тщательно подбирает свой гардероб. Так, в Ригу Зеленская надела элегантный лавандовый костюм, а в США она представила Украину в розовом и голубом цветах.