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  • Фотосессию Зеленской для Vogue организовали в доме сторонника Порошенко
18 ноября 2019, понедельник, 17:23 15
Политика 2019-11-18T17:24:35+02:00
Українські Новини
Фотосессию Зеленской для Vogue организовали в доме сторонника Порошенко

Фотосессию Зеленской для Vogue организовали в доме сторонника Порошенко

Vogue, Владимир Зеленский, Порошенко Петр, Елена Зеленская
Елена Зеленская. Фото: vogue.ua
Елена Зеленская. Фото: vogue.ua

Фотосессию Елены Зеленской для глянцевого журнала Vogue UA организовали в доме сторонника бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщает "Страна".

По информации издания, часть фотосессии проходила во дворе дома, где живет известная в модных кругах Ксения Долгих, основательница марки сумок Petit Tresor. Ее любимый человек по началу даже был против этого, так как на президентских выборах поддерживал Петра Порошенко, но съемка все равно состоялась. По информации "Страны", свою территорию Ксения предоставила на дружеских началах и не взяла с Vogue ни копейки.

По словам источника издания, Владимир и Елена не знали в чей дом их везут и где будут снимать. Всю подготовку взял на себя журнал и его команда.

"Потом Зеленские даже подумывали - не отказаться ли от публикации фотографий из непонятного им места, но потом махнули рукой - раз сняли, то пусть уже будут", - говорит инсайдер.


Как сообщали Українські Новини, первая леди Украины с супругом и детьми появится на трех обложках Vogue.

Также Елена Зеленская призналась, что до сих пор пишет сценарии для "Квартала 95"

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