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16 октября 2019, среда, 21:14 1
Жизнь 2019-10-16T21:15:13+03:00
Українські Новини
Жена Зеленского на официальный визит в Ригу надела элегантный лавандовый костюм

Жена Зеленского на официальный визит в Ригу надела элегантный лавандовый костюм

Елена и Владимир Зеленские в Риге. Фото: Instagram/olenazelenska_official
Елена и Владимир Зеленские в Риге. Фото: Instagram/olenazelenska_official

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой и первой леди Украины Еленой Зеленской сегодня посетили с официальным визитом Ригу (столица Латвии), где провели ряд встреч.

Соответствующие фото Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram.

Куда больше фото, чем на главной странице аккаунта первой леди, появились в ее Instagram-сториз. На них можно четче разглядеть наряд Зеленской, выбранный для важного визита. В этот раз Елена надела строгий костюм ниже колена, однако нежного лавандового цвета. Также при жене Зеленского был маленький черный клатч.

Однако на последних фотографиях Елена частично изменила образ, заменив лавандовую длинную юбку на строгие черные костюмные штаны.

Согласно геолокациям, проставленным первой леди, она и Владимир Зеленский посетили Латвийский национальный художественный музей, а также встретились с украинской диаспорой в Риге.

Елена и Владимир Зеленские в Риге. Фото: Instagram/olenazelenska_officialЕлена и Владимир Зеленские в Риге. Фото: Instagram/olenazelenska_official

Как сообщали Українські Новини, первая леди представила Украину в США в розовом и голубом цветах. Также жена Зеленского покрасовалась в Брюсселе с сумкой почти за $300.

Также во время первой поездки в Брюссель Елена Зеленская надела бежевый костюм и кеды.

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