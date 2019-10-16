Жена Зеленского на официальный визит в Ригу надела элегантный лавандовый костюм

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой и первой леди Украины Еленой Зеленской сегодня посетили с официальным визитом Ригу (столица Латвии), где провели ряд встреч.\r\nСоответствующие фото Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram.\r\nКуда больше фото, чем на главной странице аккаунта первой леди, появились в ее Instagram-сториз. На них можно четче разглядеть наряд Зеленской, выбранный для важного визита. В этот раз Елена надела строгий костюм ниже колена, однако нежного лавандового цвета. Также при жене Зеленского был маленький черный клатч.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОднако на последних фотографиях Елена частично изменила образ, заменив лавандовую длинную юбку на строгие черные костюмные штаны.\r\n\r\nСогласно геолокациям, проставленным первой леди, она и Владимир Зеленский посетили Латвийский национальный художественный музей, а также встретились с украинской диаспорой в Риге.\r\nЕлена и Владимир Зеленские в Риге. Фото: Instagram\/olenazelenska_official\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, первая леди представила Украину в США в розовом и голубом цветах. Также жена Зеленского покрасовалась в Брюсселе с сумкой почти за $300.\r\nТакже во время первой поездки в Брюссель Елена Зеленская надела бежевый костюм и кеды.