Першій леді в Україні зарплату не платять, - Олена Зеленська розповіла, чим заробляє на життя

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue.

В інтерв'ю виданню вона розповіла про те, як саме заробляє гроші.

"Інституту першої леді в Україні (на відміну, наприклад, від Сполучених Штатів чи Франції) ні: це статус швидше представницький, дружина президента не отримує зарплату, тому може суміщати дві роботи", – сказала вона Vogue.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська зізналася, що продовжує писати сценарії для "Квартал 95" і дотримання таймінгу дозволяє їй поєднувати обидві посади.

Також фотосесію Зеленської для Vogue організували в будинку прихильника Порошенко. Частина зйомки проходила у дворі будинку, де живе відома в модних колах Ксенія Довгих, засновниця марки сумок Petit Tresor.

Нагадаємо, ЗМІ дуже уважно стежать за зовнішнім виглядом першої леді. Це зобов'язує Зеленську ретельно підбирати одяг для офіційних візитів у різні країни. Так, в Ригу Зеленська одягла елегантний лавандовий костюм, а в США вона представила Україну в рожевому і блакитному кольорах.