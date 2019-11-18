підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 листопада 2019, понеділок, 18:23 11
Суспільство 2019-11-18T18:36:25+02:00
Українські Новини
Першій леді в Україні зарплату не платять, - Олена Зеленська розповіла, чим заробляє на життя

Першій леді в Україні зарплату не платять, - Олена Зеленська розповіла, чим заробляє на життя

Володимир Зеленський, Олена Зеленська, перша леді, Зарплатня

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue.

В інтерв'ю виданню вона розповіла про те, як саме заробляє гроші.

"Інституту першої леді в Україні (на відміну, наприклад, від Сполучених Штатів чи Франції) ні: це статус швидше представницький, дружина президента не отримує зарплату, тому може суміщати дві роботи", – сказала вона Vogue.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська зізналася, що продовжує писати сценарії для "Квартал 95" і дотримання таймінгу дозволяє їй поєднувати обидві посади.

Також фотосесію Зеленської для Vogue організували в будинку прихильника Порошенко. Частина зйомки проходила у дворі будинку, де живе відома в модних колах Ксенія Довгих, засновниця марки сумок Petit Tresor.

Нагадаємо, ЗМІ дуже уважно стежать за зовнішнім виглядом першої леді. Це зобов'язує Зеленську ретельно підбирати одяг для офіційних візитів у різні країни. Так, в Ригу Зеленська одягла елегантний лавандовий костюм, а в США вона представила Україну в рожевому і блакитному кольорах.

Більше новин про: Володимир Зеленський Олена Зеленська перша леді Зарплатня

Архів
Новини
Путін і Макрон обговорили нормандську зустріч 18:56
Нацполіція та податкова розслідують діяльність компаній-контрабандистів природного газу в Україну 18:25
Олена Зеленська. Фото: Vogue
Першій леді в Україні зарплату не платять, - Олена Зеленська розповіла, чим заробляє на життя 18:23
Опозиційність до Зеленського збільшує шанси Кличка на президентських виборах, – Сазонов 18:04
Фото дня: Під будівлею МЗС у центрі Києва пасуть кіз 18:04
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році 16:45
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok