Первая леди представила Украину в США в розовом и голубом цветах

Первая леди Елена Зеленская представила Украину во время визита в США в нежных тонах розового и голубого цветов. Свои стильные образы Зеленская опубликовала в своем Instagram.\r\nВо время официального визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН вместе с Президентом Владимиром Зеленским Первая леди Украины представила публике сразу несколько образов.\r\nТак, для визита в Украинский институт Америки, где прошла встреча с украинской диаспорой, Зеленская выбрала элегантный розовый приталенный жакет, черную юбку-трапецию и классические туфли в тон, дополнив образ серьгами с жемчугом.\r\nОбраз Елены Зеленской.Скриншот: instagram\/olenazelenska_official\/\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Наш визит в Соединенные Штаты начали с ... Украины! А точнее, из рядаукраинских традиций, культуры и искусства в США - Украинского института Америки, где встретились с лидерами украинской общины в США. Спасибо за теплый прием и искреннее общение ", - написала Зеленская в подписи к снимкам.\r\nВ Сети также были опубликованы снимки с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development, на котором Зеленская продемонстрировала еще один стильный "look". В украинская первая леди выбрала для выхода в свет костюм-тройку с оверсайз-пиджаком и жилеткой на пуговицах нежно-голубого цвета.\r\nОбраз Елены Зеленской.Скриншот: instagram\/olenazelenska_official\/\r\n"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!", - подписала новые кадры Зеленская.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.\r\nКроме того, в США Зеленский встретился со "старой диаспорой", отказав "молодым мигрантам".