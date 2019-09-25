Первая леди представила Украину в США в розовом и голубом цветах

Первая леди Елена Зеленская представила Украину во время визита в США в нежных тонах розового и голубого цветов. Свои стильные образы Зеленская опубликовала в своем Instagram.

Во время официального визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН вместе с Президентом Владимиром Зеленским Первая леди Украины представила публике сразу несколько образов.

Так, для визита в Украинский институт Америки, где прошла встреча с украинской диаспорой, Зеленская выбрала элегантный розовый приталенный жакет, черную юбку-трапецию и классические туфли в тон, дополнив образ серьгами с жемчугом.

Образ Елены Зеленской.Скриншот: instagram/olenazelenska_official/

"Наш визит в Соединенные Штаты начали с ... Украины! А точнее, из рядаукраинских традиций, культуры и искусства в США - Украинского института Америки, где встретились с лидерами украинской общины в США. Спасибо за теплый прием и искреннее общение ", - написала Зеленская в подписи к снимкам.

В Сети также были опубликованы снимки с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development, на котором Зеленская продемонстрировала еще один стильный "look". В украинская первая леди выбрала для выхода в свет костюм-тройку с оверсайз-пиджаком и жилеткой на пуговицах нежно-голубого цвета.

Образ Елены Зеленской.Скриншот: instagram/olenazelenska_official/

"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!", - подписала новые кадры Зеленская.

Как сообщали Українські Новини, 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, в США Зеленский встретился со "старой диаспорой", отказав "молодым мигрантам".