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18 ноября 2019, понедельник, 10:50 168
Судебная власть 2019-11-18T10:52:12+02:00
Українські Новини
Зеленский и Богдан приходили домой к Луценко во время выборов Президента

Зеленский и Богдан приходили домой к Луценко во время выборов Президента

Владимир Зеленский, Выборы Президента Украины, Юрий Луценко, Андрей Богдан
Юрий Луценко. Фото: Юрій Луценко/Facebook
Юрий Луценко. Фото: Юрій Луценко/Facebook

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко встречался с тогда еще кандидатом в Президенты Владимиром Зеленским и адвокатом Андреем Богданом у себя дома в ходе выборов Президента.

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Мы встречались несколько раз, когда я был в ГПУ. В ходе выборов я несколько раз встречался с господином Зеленским и господином Богданом. До объявления о походе на выборы, кажется, где-то в ноябре, и после объявления. Это были интересные встречи. Даже у меня дома встречались", - сказал он.

По его словам, главной задачей встреч было то, чтобы выборы прошли без использования правоохранительной структуры, без системы подкупа, которая могла быть использована.

Как сообщали Українськi Новини, разведка США считает, что Трамп предложил Зеленскому оставить Луценко генпрокурором, хотя в разговоре президентов фамилия не называлась.

Тем временем Луценко обвинил экс-посла США во вмешательстве в правоохранительную деятельность Украины, а экс-посол заявила, что Луценко не хотел чистить Генпрокуратуру.

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