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05 ноября 2019, вторник, 08:59 1032
Внешняя политика 2019-11-05T09:01:33+02:00
Українські Новини
Луценко не хотел чистить Генпрокуратуру, - Йованович

Луценко не хотел чистить Генпрокуратуру, - Йованович

Генпрокуратура, Посол США, экс-посол США, Мари Йованович, Юрий Луценко
Мари Йованович.
Мари Йованович.

После того как на слушаниях в Конгрессе экс-посол США в Украине Мари Йованович отвергла обвинения Луценко, она заявила, что бывшему Генеральному прокурору Украины не нравилось, что посольство США призывало его к очищению Генпрокуратуры, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на текст показаний Йованович.

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследования отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший Президент и его подручные вывели", - заявила экс-посол.

По ее словам, посольство считало это красивыми целями, ни одна из которых не была выполнена, и стремилось привлечь его работать в этом направлении, а Луценко, на самом деле, не обращал на это внимания.

"Он хотел, чтобы Посольство США организовало встречу с Генеральным прокурором, с директором ФБР и другими. Он заявлял, что имеет для них важную информацию", - рассказала Йованович, уточнив, что, на самом деле, Луценко делиться информацией не хотел.

Как сообщали Українські Новини, Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович. Также Луценко заявил, что Йованович просила не преследовать экс-замгенпрокурора Касько.

Тем временем США прислали в Украину Кристину Квин на замену Йованович.

Больше новостей о: Генпрокуратура Посол США экс-посол США Мари Йованович Юрий Луценко

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