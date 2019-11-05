Луценко не хотел чистить Генпрокуратуру, - Йованович

После того как на слушаниях в Конгрессе экс-посол США в Украине Мари Йованович отвергла обвинения Луценко , она заявила, что бывшему Генеральному прокурору Украины не нравилось, что посольство США призывало его к очищению Генпрокуратуры, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на текст показаний Йованович.

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследования отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший Президент и его подручные вывели", - заявила экс-посол.

По ее словам, посольство считало это красивыми целями, ни одна из которых не была выполнена, и стремилось привлечь его работать в этом направлении, а Луценко, на самом деле, не обращал на это внимания.

"Он хотел, чтобы Посольство США организовало встречу с Генеральным прокурором, с директором ФБР и другими. Он заявлял, что имеет для них важную информацию", - рассказала Йованович, уточнив, что, на самом деле, Луценко делиться информацией не хотел.

Как сообщали Українські Новини, Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович. Также Луценко заявил, что Йованович просила не преследовать экс-замгенпрокурора Касько.

Тем временем США прислали в Украину Кристину Квин на замену Йованович.