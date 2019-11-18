Долар і євро просіли в обмінниках після вихідних

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 листопада на 2,75 коп. до 24,3813 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,34 коп. до 24,0710 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,75 коп. до 26,4803 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,40% до 26,9458 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,0710 24,3813 26,4803 26,9458 3,44 3,91 Максимальний 24,2000 24,7000 26,7000 27,3000 3,75 5,00 Мінімальний 23,7500 24,2500 26,0000 26,8000 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку майже в два рази. Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 листопада, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD. Крім того, Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік, за яким можливі два сценарії.

Тим часом у жовтні населення воліло зберігати гроші у валюті, а також банки видавали переважно валютні кредити, а не гривневі.