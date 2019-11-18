НБУ сократил покупку валюты на межбанке почти в два раза

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 60 млн долларов путем использования механизма Matching, а 131,8 млн долларов – по единому курсу. Используя Matching, НБУ с начала года купил 2 070,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

По единому курсу с начала года куплено валюты на 3 089,6 млн долларов, а продано – 370,73 млн долларов. Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 5 175,3 млн долларов, а продал - 479,23 млн долларов. В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, эксперт спрогнозировал дальнейший курс доллара после рекордного падения. Тем временем третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает, а гривна укрепляется.