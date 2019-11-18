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18 ноября 2019, понедельник, 09:44 243
Финансы 2019-11-18T09:45:13+02:00
Українські Новини
НБУ сократил покупку валюты на межбанке почти в два раза

НБУ сократил покупку валюты на межбанке почти в два раза

НБУ, Курс валют, Межбанк, Межбанковский валютный рынок
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

После того как межбанк закрылся скачком гривны вверх, Национальный банк в период с 11 по 15 ноября сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке почти в 2 раза до 191,8 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 60 млн долларов путем использования механизма Matching, а 131,8 млн долларов – по единому курсу. Используя Matching, НБУ с начала года купил 2 070,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

По единому курсу с начала года куплено валюты на 3 089,6 млн долларов, а продано – 370,73 млн долларов. Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 5 175,3 млн долларов, а продал - 479,23 млн долларов. В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, эксперт спрогнозировал дальнейший курс доллара после рекордного падения. Тем временем третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает, а гривна укрепляется.

Больше новостей о: НБУ Курс валют Межбанк Межбанковский валютный рынок

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