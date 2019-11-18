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18 ноября 2019, понедельник, 06:00 1015
Экономика 2019-11-18T06:00:03+02:00
Українські Новини
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября

НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 ноября, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 ноября, на 7,06 коп. до 24,2450 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3119,8335
100 долларов США 2422,0132
100 швейцарских франков 2446,4018
1000 иен 222,7969
10 российских рублей 3,7910
100 евро 2672,4494

Как сообщали Українські Новини, возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год.

Также обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 7 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 24,19 UAH/USD.

А американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

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