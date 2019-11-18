подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 ноября 2019, понедельник, 09:14 43 Карта
Общество 2019-11-18T09:34:25+02:00
Українські Новини
С понедельника Украину накрыл опасный туман, - ГосЧС

С понедельника Украину накрыл опасный туман, - ГосЧС

Туман, Прогноз погоды, ГосЧС Украины, погода в Украине
Туман.
Туман.

В то время как синоптик рассказала о погоде на неделю, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о сильном тумане I уровня опасности в большинстве областей Украины.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

"По данным УкрГидрометцентра, 18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)", - сказано в сообщении.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, с новой неделей в Украину придут заморозки. 18 ноября по стране появятся их первые признаки морозов, особенно ночью. В Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов. Ранее синоптик рассказала, когда придут заморозки.

Кроме того, из-за "осевшего" в Украине антициклона синоптики изменили свои прогнозы на ноябрь и существенно отодвинули приход холодов и морозов до -11 на последнюю декаду месяца. 

Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму.

Больше новостей о: Туман Прогноз погоды ГосЧС Украины погода в Украине

Архив
Новости
С понедельника Украину накрыл опасный туман, - ГосЧС 09:14 Карта
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
Трамп обвинил Европу в недостаточной финансовой помощи Украине 08:43
МАУ отменила 2 рейса из Запорожья 08:33
Для "евроблях" готовят нововведения: что хотят изменить депутаты 08:13
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:00 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Луценко заявил, что Йованович лжет в Конгрессе 14:56
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
больше новостей
Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду 19:29
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:00 Инфографика
РФ вернет Украине военные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона, - СМИ 10:19
Луценко заявил, что Йованович лжет в Конгрессе 14:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok