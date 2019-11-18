С понедельника Украину накрыл опасный туман, - ГосЧС

В то время как синоптик рассказала о погоде на неделю

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

"По данным УкрГидрометцентра, 18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)", - сказано в сообщении.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, с новой неделей в Украину придут заморозки. 18 ноября по стране появятся их первые признаки морозов, особенно ночью. В Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов. Ранее синоптик рассказала, когда придут заморозки.

Кроме того, из-за "осевшего" в Украине антициклона синоптики изменили свои прогнозы на ноябрь и существенно отодвинули приход холодов и морозов до -11 на последнюю декаду месяца.

Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму.