Украинцам пора доставать пуховики: с новой неделей в Украину придут заморозки

В то время как в Украину идут морозы,

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +8...+14 градусов, на Закарпатье +12...+17 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +3...+5 градусов, днем +14...+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, в Сумской области -2...+3 градуса, днем +3...+8 градусов, в Житомирской области +5...+10 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+5 градусов, днем +4...+10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, в Луганской области 0...-5 градусов, днем +4...+10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, в Одесской области +4...+9 градусов, днем +5...+12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда придут заморозки. Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму.