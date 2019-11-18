З понеділка Україну накрив небезпечний туман, - ДСНС

У той час як синоптик розповіла про погоду на тиждень

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 18 листопада вночі та вранці у більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки)", - сказано в повідомленні.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, з новим тижнем в Україну прийдуть заморозки. 18 листопада по країні з'являться перші ознаки морозів, особливо вночі. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +5...+7 градусів. Раніше синоптик розповіла, коли прийдуть заморозки.

Крім того, через "осілий" в Україні антициклону синоптики змінили свої прогнози на листопад і істотно відсунули прихід холодів і морозів до -11 на останню декаду місяця.

Тим часом синоптик дав прогноз на всю зиму.