Антициклон поборет тепло: синоптик рассказала, когда придут заморозки

На этих выходных, 16-17 ноября, в Украине прогнозируемые в этом месяце аномальные морозы до -11 со снегом не ожидаются, однако не обойдется без похолодания. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, синоптик сообщила, что погода на этих выходных будет способствовать прогулке в лесу, где будет не очень холодно, или работе на улице.

По словам Диденко, существенных осадков не ожидается, но погода будет облачной.

"Температура воздуха в Украине составит +7 +12 градусов, на Западе и Юге +10 +15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами +15 +17 градусов", - прогнозирует Диденко.

Кроме того, синоптик рассказала, что антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2 +7 градусов, а на Востоке, в Днипре и районах, на Полтавщине уже ожидаются легкие заморозки - около 0 градусов.

"В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью +3 +5 градусов, днем ​​+8 +11 градусов", - рассказала о погоде в столице синоптик.

Также Диденко призвала не забывать о туманах, и водителей - включать фары.

Как сообщали Українські Новини, циклоны Elvis и Gunter схлестнулись над Европой: синоптик предупредила о похолодании в Украине.

Ранее синоптики дали прогноз на конец осени.