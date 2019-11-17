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17 ноября 2019, воскресенье, 18:45 1064
Общество 2019-11-17T18:45:01+02:00
Українські Новини
В столице ночью и утром ожидается туман: киевлян предупреждают о желтом уровне опасности

В столице ночью и утром ожидается туман: киевлян предупреждают о желтом уровне опасности

КГГА, Туман, Желтый уровень, Плохая видимость
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС

В Киеве, 18 ноября, ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает пресс-служба КГГА.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;


при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, в Украину пришли туманы еще в середине октября. В КГГА опубликовали правила поведения для водителей и пешеходов на время тумана

Ранее киевский туман добрался до Чернобыльской зоны

Также из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения. В то же время Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы.

А Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.

 

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