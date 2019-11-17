В столице ночью и утром ожидается туман: киевлян предупреждают о желтом уровне опасности

В Киеве, 18 ноября, ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает пресс-служба КГГА. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения;при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;при остановке включить аварийную световую сигнализацию;избегать резких маневров на дороге.Как сообщали Українські Новини, в Украину пришли туманы еще в середине октября. В КГГА опубликовали правила поведения для водителей и пешеходов на время тумана. Ранее киевский туман добрался до Чернобыльской зоны. Также из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения. В то же время Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы.А Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.