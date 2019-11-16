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16 ноября 2019, суббота, 13:12 348
Силовые структуры 2019-11-16T13:12:22+02:00
Українські Новини
За неделю 12 убитых и 16 раненых: потери боевиков РФ на Донбассе резко возросли

За неделю 12 убитых и 16 раненых: потери боевиков РФ на Донбассе резко возросли

Донбасс, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, Потери боевиков

В то время, как боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском, 12 боевиков убиты и 16 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) с 8 по 15 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек. 12 оккупантов были ликвидированы, а еще 16 человек - это санитарные потери", - сказано в нем.

Отмечается, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Как сообщали Українськi Новини, 33 боевика убиты и 63 были ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил в октябре. 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".

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