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15 ноября 2019, пятница, 14:00 8
Верховная Рада и партии 2019-11-15T14:01:40+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" намерена разработать этический кодекс для своих депутатов

"Слуга народа" намерена разработать этический кодекс для своих депутатов

Слуга народа, Рада 9 созыва, Ирина Верещук, Этический кодекс
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук ("Слуга народа") заявила, что "Слуга народа" намерена разработать этический кодекс для своих депутатов парламента.

Об этом она сообщила журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы договорились на фракции разработать кодекс, разработать положение, этический кодекс, где бы мы понимали, что нарушения такого положения приведут к потере мандата или к выходу из фракции", - сказала Верещук.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу фракция "Слуги народа" решила исключить из состава депутатов Антона Полякова и Анну Скороход.

Поляков отметил, что ему не были выдвинуты обвинения в нарушении каких-либо положений при исключении.

Ранее Поляков писал, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа". 

Кроме того, Поляков сказал, что его не пускали к Зеленскому, чтобы объяснить свою позицию.

Также Разумков не связывает задержание мужа депутата Скороход с ее политической деятельностью.

Тем временем в четверг Скороход заявила о задержании своего мужа из-за ее голосований.

Больше новостей о: Слуга народа Рада 9 созыва Ирина Верещук Этический кодекс

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