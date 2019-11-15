"Слуга народа" намерена разработать этический кодекс для своих депутатов

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук ("Слуга народа") заявила, что "Слуга народа" намерена разработать этический кодекс для своих депутатов парламента.

Об этом она сообщила журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы договорились на фракции разработать кодекс, разработать положение, этический кодекс, где бы мы понимали, что нарушения такого положения приведут к потере мандата или к выходу из фракции", - сказала Верещук.



Как сообщали Українські Новини, в пятницу фракция "Слуги народа" решила исключить из состава депутатов Антона Полякова и Анну Скороход.



Поляков отметил, что ему не были выдвинуты обвинения в нарушении каких-либо положений при исключении.



Ранее Поляков писал, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа".



Кроме того, Поляков сказал, что его не пускали к Зеленскому, чтобы объяснить свою позицию.





Также Разумков не связывает задержание мужа депутата Скороход с ее политической деятельностью.

Тем временем в четверг Скороход заявила о задержании своего мужа из-за ее голосований.