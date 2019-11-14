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14 ноября 2019, четверг, 13:45 34
Верховная Рада и партии 2019-11-14T13:54:55+02:00
Українські Новини
Депутатка "Слуги народа" Скороход пожаловалась Раде на арест своего мужа

Депутатка "Слуги народа" Скороход пожаловалась Раде на арест своего мужа

Рынок земли, Виталий Касько, ГБР, Владимир Зеленский, Анна Скороход, Госбюджет-2020
Анна Скороход. Фото: Instagram/sluganarodu.skorokhod.93
Анна Скороход. Фото: Instagram/sluganarodu.skorokhod.93

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Анна Скороход, которая расплакалась в Верховной Раде из-за игнорирования ее правок, заявляет о задержании своего мужа из-за ее голосований.

Об этом она сообщила на заседании Рады, передают Українськi Новини.

"Сегодня за мои политические предпочтения, видения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов Администрации Президента, одного из замов генерального прокурора Касько заму Клименко моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивания государственной собственности ГТС и также красная кнопка против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное", - заявила Скороход.

Депутат отметила, что основанием для задержания супруга стал запрос России от 2017 года.

"До этого никаких не было вопросов, а после красной кнопки прошло задержание моего мужа. Я обращаюсь лично к Президенту, ГБР и к правоохранительным органам остановить произвол, который вы делаете", - обратилась политик.

Как сообщали Українськi Новини, Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект №2000) во втором чтении.

Напомним, во время выборов кандидат "Слуги народа" Скороход с большим отрывом победила депутата Рады от "Народного фронта" Кривошею в 93 округе.

Больше новостей о: Рынок земли Виталий Касько ГБР Владимир Зеленский Анна Скороход Госбюджет-2020

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