Депутатка "Слуги народа" Скороход пожаловалась Раде на арест своего мужа

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Анна Скороход, которая расплакалась в Верховной Раде из-за игнорирования ее правок, заявляет о задержании своего мужа из-за ее голосований.

Об этом она сообщила на заседании Рады, передают Українськi Новини.

"Сегодня за мои политические предпочтения, видения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов Администрации Президента, одного из замов генерального прокурора Касько заму Клименко моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивания государственной собственности ГТС и также красная кнопка против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное", - заявила Скороход.

Депутат отметила, что основанием для задержания супруга стал запрос России от 2017 года.

"До этого никаких не было вопросов, а после красной кнопки прошло задержание моего мужа. Я обращаюсь лично к Президенту, ГБР и к правоохранительным органам остановить произвол, который вы делаете", - обратилась политик.

Как сообщали Українськi Новини, Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект №2000) во втором чтении.

Напомним, во время выборов кандидат "Слуги народа" Скороход с большим отрывом победила депутата Рады от "Народного фронта" Кривошею в 93 округе.