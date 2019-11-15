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  • Президента изолируют от информации, - исключенный из "Слуги народа" Поляков
15 ноября 2019, пятница, 12:01 174
Политика 2019-11-15T12:05:57+02:00
Українські Новини
Президента изолируют от информации, - исключенный из "Слуги народа" Поляков

Президента изолируют от информации, - исключенный из "Слуги народа" Поляков

Слуга народа, Владимир Зеленский, Рада 9 созыва, Антон Поляков
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Исключенный из партии "Слуга народа" депутат Антон Поляков заявил, что Президента Владимира Зеленского изолируют от информации. Об этом он написал в своем Telegram-канале


"Президента изолируют от информации.

Именно такой вывод я делаю после сегодняшнего исключения меня, члена партии "Слуга Народа", теми, кто в этой партии не состоит. Изолируют, чтобы он не слышал плохих новостей о бездействии Рябошапки в привлечении коррупционеров Приходька и Давиденка к ответственности, которые причастны к хищению 2 млрд. Аграрного фонда.

Президент не должен слышать и о продаже округов тем же Приходьку и Давиденку, и участии в этом Халимона, Корниенка и прочих. Не стоит расстраивать его и вопросами. Удобнее же говорить о заговоре врагов и причастности к этому, такого как я. Только я шел в Верховную Раду менять систему, а не служить ей. В последний месяц я неоднократно пытался встретиться с Президентом и рассказать о всем, что происходит.

Меня всячески не допускали к нему, а при общих встречах, тот же Богдан, перебивал и переводил дискуссию с обвинениями. Сегодня фракция сделала еще один шаг в изоляции Президента от происходящего, в надежде, что я не смогу ему донести свою позицию. Но, вряд ли у них что-то с этого выйдет. Продолжаю сбор подписей #знімиШапку за отставку Рябошапки и готовлю большую пресс-конференцию".



Как сообщали Українські Новини, Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуга народа". 

Ранее Поляков писал, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа". 

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