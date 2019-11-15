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  • Разумков не связывает задержание мужа депутата Скороход с ее политической деятельностью
15 ноября 2019, пятница, 08:05 417
Политика 2019-11-15T08:07:03+02:00
Українські Новини
Разумков не связывает задержание мужа депутата Скороход с ее политической деятельностью

Разумков не связывает задержание мужа депутата Скороход с ее политической деятельностью

Дмитрий Разумков, Анна Скороход, Рада 9 созыва, Алексей Алякин
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не связывает задержание мужа депутата парламента от фракции "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина с ее политической деятельностью.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Если мы говорим о фракции "Слуга народа", то, если я не ошибаюсь, 3 человека проголосовали против и 16 воздержались, но это случилось с мужем одного из депутатов. Я не могу сейчас говорить, что это каким-либо образом связанно. Потому что, на сколько мне известно, и я думаю, что я не ошибаюсь, со всеми другими лицами, которые не голосовали или воздержались, проголосовали против, ничего не произошло", - сказал Разумков.

Спикер заявил, что узнал о задержании из объявления Скороход в зале парламента.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Генеральная прокуратура сообщила, что Алякин в свое время оформил украинское гражданство, предоставив ложную информацию в Миграционную службу.

В четверг Скороход заявила о задержании своего мужа из-за ее голосований.

Тем временем Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа". 

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