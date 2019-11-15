Разумков не связывает задержание мужа депутата Скороход с ее политической деятельностью

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не связывает задержание мужа депутата парламента от фракции "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина с ее политической деятельностью.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.



"Если мы говорим о фракции "Слуга народа", то, если я не ошибаюсь, 3 человека проголосовали против и 16 воздержались, но это случилось с мужем одного из депутатов. Я не могу сейчас говорить, что это каким-либо образом связанно. Потому что, на сколько мне известно, и я думаю, что я не ошибаюсь, со всеми другими лицами, которые не голосовали или воздержались, проголосовали против, ничего не произошло", - сказал Разумков.



Спикер заявил, что узнал о задержании из объявления Скороход в зале парламента.



Как сообщали Українськi Новини, в четверг Генеральная прокуратура сообщила, что Алякин в свое время оформил украинское гражданство, предоставив ложную информацию в Миграционную службу.



В четверг Скороход заявила о задержании своего мужа из-за ее голосований.



Тем временем Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа".