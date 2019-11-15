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  • Депутат Поляков заявляет, что его хотят изгнать из фракции "Слуги народа"
15 ноября 2019, пятница, 09:05 296
Политика 2019-11-15T09:06:40+02:00
Українські Новини
Депутат Поляков заявляет, что его хотят изгнать из фракции "Слуги народа"

Депутат Поляков заявляет, что его хотят изгнать из фракции "Слуги народа"

Исключение, Слуга народа, Рада 9 созыва, Антон Поляков
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206

Депутат Антон Поляков заявил, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа". Об этом он написал в своем Telegram-канале

"Ну что друзья, это очень интересно. Старшие групп фракции Слуга Народа под копирку прислали во всех группах, кроме моей, одно и тоже сообщение. Цитирую:

"Завтра утром будут на фракции принимать решение по выходу из фракции Полякова. Есть много работы с его стороны против работы фракции и полное не поддержание позиции фракции...".

При этом руководство фракции и Офис Президента прямо сейчас звонят всем депутатам и просят поддержать мое исключение.

Я непротив, если фракция проголосует, окей. Только передо мной исключите всех списочников, которые продавали округа на парламентских выборах, и теперь сидят в Раде и даже занимают должности в нашей фракции и комитетах. Затем исключите кнопкодавов, как обещали летом в меморандуме. Затем всех решал и звезд переписок под куполом. Ах да, и Рябошапку увольте, за то что он получает команды от Богдана не пускать или наоборот пускать в ход определенные дела. Потом можно приступить ко мне. Фракция завтра на 9.20. Будет интересно".

 

Как сообщали Українські Новини, Поляков утверждает, что коллега по фракции "заказал его одному из криминальных авторитетов". 

Ранее Поляков уже заявлял, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа" за сбор подписей за оставку генпрокурора Рябошапки. 

Тем временем Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа". 

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