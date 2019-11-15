"Слуга народу" має намір розробити етичний кодекс для своїх депутатів

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук ("Слуга народу") заявила, що "Слуга народу" має намір розробити етичний кодекс для своїх депутатів парламенту.

Про це вона повідомила журналістам, передають Українські Новини.

"Ми домовилися на фракції розробити кодекс, розробити положення, етичний кодекс, де б ми розуміли, що порушення такого положення призведуть до втрати мандата або до виходу з фракції", - сказала Верещук.



Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю фракція "Слуги народу" вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.



Поляков зазначив, що йому не було висунуто звинувачення в порушенні яких-небудь положень при виключенні.



Раніше Поляков писав, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу".



Крім того, Поляков сказав, що його не пускали до Зеленського, щоб пояснити свою позицію.

Також Разумков не пов'язує затримання чоловіка депутата Скороход з її політичною діяльністю.

Тим часом у четвер Скороход заявила про затримання свого чоловіка через її голосування.