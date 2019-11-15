підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 листопада 2019, пʼятниця, 14:07 6
Верховна Рада і партії 2019-11-15T15:30:02+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" має намір розробити етичний кодекс для своїх депутатів

"Слуга народу" має намір розробити етичний кодекс для своїх депутатів

Слуга народу, Рада 9 скликання, Ірина Верещук, Етичний кодекс
Верховна Рада. Фото: @verkhovna_rada
Верховна Рада. Фото: @verkhovna_rada

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук ("Слуга народу") заявила, що "Слуга народу" має намір розробити етичний кодекс для своїх депутатів парламенту.

Про це вона повідомила журналістам, передають Українські Новини.

"Ми домовилися на фракції розробити кодекс, розробити положення, етичний кодекс, де б ми розуміли, що порушення такого положення призведуть до втрати мандата або до виходу з фракції", - сказала Верещук.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю фракція "Слуги народу" вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

Поляков зазначив, що йому не було висунуто звинувачення в порушенні яких-небудь положень при виключенні.

Раніше Поляков писав, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу".

Крім того, Поляков сказав, що його не пускали до Зеленського, щоб пояснити свою позицію.

Також Разумков не пов'язує затримання чоловіка депутата Скороход з її політичною діяльністю.

Тим часом у четвер Скороход заявила про затримання свого чоловіка через її голосування.

Більше новин про: Слуга народу Рада 9 скликання Ірина Верещук Етичний кодекс

Архів
Новини
Сотні брендів закликають відмовитися від покупок в Чорну п'ятницю-2019 15:34
Немає юридично обгрунтованих причин для реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 15:31
ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму 15:30
Розкриття замовного вбивства. Фото: Нацполіція
Житель Львівської області найняв кілера для вбивства адвоката 14:52
Рівень безробіття падає, але на одну вакансію претендують троє осіб 14:50
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні 16:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok