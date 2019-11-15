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15 ноября 2019, пятница, 10:41 233
Политика 2019-11-15T10:43:02+02:00
Українські Новини
Суд отказался арестовать предправления "Райффайзен Банка Аваль" и назначил залог

Суд отказался арестовать предправления "Райффайзен Банка Аваль" и назначил залог

Залог, Райффайзен Банк Аваль, Александр Писарук, Высший антикоррупционный суд
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука и установил ему залог 5 млн гривен.

Такое решение суд огласил в пятницу, передают Українськi Новини.

Писарук обязан внести залог в течение 5 дней.

В случае внесения залога Писарук обязан сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.
НАБУ также задержало и отпустило предправления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.

Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой

Кроме того, НАБУ просило суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен. 

Писарук подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

Больше новостей о: Залог Райффайзен Банк Аваль Александр Писарук Высший антикоррупционный суд

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