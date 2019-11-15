Суд отказался арестовать предправления "Райффайзен Банка Аваль" и назначил залог

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука и установил ему залог 5 млн гривен.

Такое решение суд огласил в пятницу, передают Українськi Новини.



Писарук обязан внести залог в течение 5 дней.



В случае внесения залога Писарук обязан сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.



Как сообщали Українськi Новини, НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

НАБУ также задержало и отпустило предправления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука.



В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.



Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой.



Кроме того, НАБУ просило суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен.



Писарук подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.