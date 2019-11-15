підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 листопада 2019, пʼятниця, 10:35 9
Економіка 2019-11-15T11:00:03+02:00
Українські Новини
Дешевше, ніж учора: долар і євро знову обвалилися в обмінниках

Дешевше, ніж учора: долар і євро знову обвалилися в обмінниках

Курс валют, курс долара, курс євро, Долар
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У той час поки гривня б'є світовий рекорд, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 листопада на 7,89 коп. до 24,4182 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,92 коп. до 24,1212 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,82 коп. до 26,4806 UAH/EUR, курс продажу знизився на 8,60 коп. до 26,9300 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро  
  Купівля Продаж Купівля Продаж    
Середній 24,1212 24,4182 26,4806 26,9300    
Максимальний 24,2100 24,9000 26,7000 27,3000    
Мінімальний 23,7500 24,2800 26,0000 26,7500    

Як повідомляли Українські Новини, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

Також стало відомо, що гривня різко підскочила перед вихідними.

Крім того, фінансисти пояснили, чому так сильно падає долар.

Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро Долар

Архів
Новини
Збитки теплопостачальних підприємств досягли 4,2 млрд гривень, збитки водоканалів - 6,3 млрд гривень 11:09
В залі Ради прямо конверти з зарплатою по 5 тисяч баксів роздавали, - депутат Скороход 11:03
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" і призначив заставу 10:46
Пранкер "Джокер" вибачився перед Рябошапкой 10:35
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні 16:30
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Прокуратура підозрює Ляшка в насильстві щодо Геруса 15:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok