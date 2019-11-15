Дешевше, ніж учора: долар і євро знову обвалилися в обмінниках

У той час поки гривня б'є світовий рекорд, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 листопада на 7,89 коп. до 24,4182 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,92 коп. до 24,1212 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.



Середній курс купівлі євро знизився на 6,82 коп. до 26,4806 UAH/EUR, курс продажу знизився на 8,60 коп. до 26,9300 UAH/EUR.



Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,1212 24,4182 26,4806 26,9300 Максимальний 24,2100 24,9000 26,7000 27,3000 Мінімальний 23,7500 24,2800 26,0000 26,7500

Як повідомляли Українські Новини, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.



Також стало відомо, що гривня різко підскочила перед вихідними.



Крім того, фінансисти пояснили, чому так сильно падає долар.



Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.