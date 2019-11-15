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  • Гривна резко подскочила перед выходными: официальный курс валют до понедельника
15 ноября 2019, пятница, 06:00 1263
Экономика 2019-11-15T06:00:02+02:00
Українські Новини
Гривна резко подскочила перед выходными: официальный курс валют до понедельника

Гривна резко подскочила перед выходными: официальный курс валют до понедельника

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 ноября, на 7,06 коп. до 24,2450 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 ноября, на 14,63 коп. до 24,3156 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3113,1821
100 долларов США 2424,4999
100 швейцарских франков 2452,1499
1000 иен 223,1335
10 российских рублей 3,7759
100 евро 2666,2225

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 11 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 24,24 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 ноября, на 14,63 коп. до 24,3156 UAH/USD.

Тем временем в июле-сентябре 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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