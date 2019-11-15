Гривна резко подскочила перед выходными: официальный курс валют до понедельника

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 ноября, на 7,06 коп. до 24,2450 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 ноября, на 14,63 коп. до 24,3156 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3113,1821 100 долларов США 2424,4999 100 швейцарских франков 2452,1499 1000 иен 223,1335 10 российских рублей 3,7759 100 евро 2666,2225

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 11 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 24,24 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 ноября, на 14,63 коп. до 24,3156 UAH/USD.

Тем временем в июле-сентябре 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.