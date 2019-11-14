Гривна на межбанке продолжает уверенно укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 11 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 24,24 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,29-24,32 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,22-24,24 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,23-24,26 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,55% с 27,72 UAH/USD до 24,24 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в июле-сентябре 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 ноября, на 14,63 коп. до 24,3156 UAH/USD.

Также американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.