Гривна на межбанке продолжает уверенно укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 11 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 24,24 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,29-24,32 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,22-24,24 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,23-24,26 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,55% с 27,72 UAH\/USD до 24,24 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в июле-сентябре 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 ноября, на 14,63 коп. до 24,3156 UAH\/USD. Также американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на конец 2019 года.