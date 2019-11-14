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  • В Офисе Президента провели обыск по делу о мошенничестве Кондзели
14 ноября 2019, четверг, 11:57 419
Политика 2019-11-14T11:58:12+02:00
Українські Новини
В Офисе Президента провели обыск по делу о мошенничестве Кондзели

В Офисе Президента провели обыск по делу о мошенничестве Кондзели

Обыск, НАБУ, Офис Президента Украины, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыск в Офисе Президента по делу о мошенничестве начальника департамента обеспечения доступа к публичной информации Светланы Кондзели.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают Українськi Новини.

По его словам, разрешение на обыск дал Высший антикоррупционный суд.
Целью обыска было изъятие документов, которые дал человек, от которого вымогали деньги для назначения на должность.

Сытник отметил, что НАБУ располагает информацией и о других фактах трудоустройства лиц.

Как сообщали Українськi Новини, 12 октября НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс. 

Также НАБУ объявило Кондзеле о подозрении в мошенническом завладении 150 тысяч долларов.

Кроме того, Мендель заявила, что задержание Кондзели стало для Офиса Президента неожиданностью. 

Тем временем Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников. Сообщается, что они требовали 300 тысяч долларов за содействие в трудоустройстве в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз" на руководящую должность. 

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