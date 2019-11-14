Доллар и евро обвалились в киевских обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 ноября на 6,09 коп. до 24,5223 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 8,60 коп. до 24,2152 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 13,45 коп. до 26,5629 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 9,21 коп. до 27,0413 UAH\/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,2152 24,5223 26,5629 27,0413 3,47 3,91 Максимальный 24,3300 25,0000 26,7500 27,6000 3,76 5,00 Минимальный 24,0000 24,4000 26,0000 26,8500 2,50 3,75 Как сообщали Українські Новини, доллар и евро опять обвалились: официальный курс валют на 14 ноября, а эксперты рассказали, кто "делает погоду" на валютном рынке Также в октябре увеличилась денежная база почти на миллиард гривен. А гривна побила мировой рекорд. Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на конец 2019 года.