Прокуратура подозревает Ляшко в насилии по отношению к Герусу

Прокуратура Киевской области подготовила сообщение о подозрении бывшему главе фракции Радикальной партии, экс-депутату Верховной Рады Олегу Ляшко в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры.

18 ноября Ляшко вызывают в Бориспольскую прокуратуру для вручения подозрения и допроса. Ляшко инкриминируется ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Ляшко утверждал, что Герус снижением цен на газ сделал выгоду только олигархам и России. Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла дело по факту драки Ляшко с главой комитета Рады по энергетике Герусом в аэропорту "Борисполь". Тем временем Герус думает об охране после нападения Ляшко.

Ляшко заявил, что побить Геруса захочет каждый, когда получит новые платежки за коммуналку.