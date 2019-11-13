Офис Президента отстранил Кондзелю

Офис Президента отстранил Светлану Кондзелю, которую задержало НАБУ, от должности директора департамента обеспечения доступа к публичной информации.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе.

"Ее отстранили", - сказал он.

По словам источника, Кондзелю отстранили в связи с тем, что она подозревается в мошенническом завладении 150 тыс. долларов, и расследованием НАБУ. Пока решение о ее увольнении не принималось.

Как сообщали Українськi Новини, Мендель заявила, что задержание Кондзели стало для Офиса Президента неожиданностью. НАБУ вместе с Кондзелей задержало двух гражданских лиц, подозреваемых в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов.

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников. Сообщается, что они требовали 300 тысяч долларов за содействие в трудоустройстве в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз" на руководящую должность.