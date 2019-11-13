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13 ноября 2019, среда, 12:49 235
Экономика 2019-11-13T12:53:04+02:00
Українські Новини
Депутаты "Батькивщины" заблокировали трибуну Рады из-за земельного закона

Депутаты "Батькивщины" заблокировали трибуну Рады из-за земельного закона

Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Депутаты, блокирование трибуны

Депутаты от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде заблокировали президиум парламента.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

"Юлия Владимировна, я бы хотел к вам обратиться, чтобы депутаты от "Батьківщини" освободили президиум", - сказал председатель парламента Дмитрий Разумков.

При этом ранее был объявлен перерыв на 30 минут по просьбе фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и депутатской группы "За будущее" и Разумков попросил председателей и сопредседателей фракций собраться для совещания.

Совещание длилось около полутора часов, после чего представители "Батьківщини" заблокировали представителей фракции "Слуга народа", которые группой из 10-15 человек стояли у выхода из президиума.

Как сообщали Как сообщали Українські Новини, Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект №2178 о запуске рынка земли в первом чтении.

Верховная Рада планировала рассмотреть ряд законопроектов по земельной реформе и отмене моратория на продажу земли 12 ноября, в то время как Владимир Зеленский пообещал референдум по рынку земли., однако перенесла рассмотрение законопроекта №2178 о запуске рынка земли в 1-м чтении с 12 ноября на 13 ноября.

Тем временем, протестующие против рынка земли принесли под Раду гроб с тушей свиньи.

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