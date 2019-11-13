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13 ноября 2019, среда, 09:23 13
Общество 2019-11-13T09:31:17+02:00
Українські Новини
На Левобережной Украине ухудшится погода: ожидают штормовой ветер и туман

На Левобережной Украине ухудшится погода: ожидают штормовой ветер и туман

Непогода в Украине

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Левобережье страны. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам "Укргидрометцентра", 13 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 ноября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха днем +18 градусов.

В Киеве в этот день осадков не предвидится, температура воздуха днем 12-14 градусов с отметкой "плюс".

Тем временем, ледяной циклон прогонит аномальное тепло: синоптик рассказала, когда придет зима.

Украину накроет густой туман с сильными дождями. Тем временем ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле. Тем временем, синоптики дали прогноз до конца недели. 

А согласно прогнозу Гидрометцентра, третье "бабье лето" в разгаре: в среду в Украине будет от +1 ночью до +19 днем.

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