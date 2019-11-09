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09 ноября 2019, суббота, 15:45 429
СМИ 2019-11-09T15:49:39+02:00
Українські Новини
Журналисты возмущены желанием Зеленского утверждать стандарты новостей

Журналисты возмущены желанием Зеленского утверждать стандарты новостей

СМИ, Журналисты, Свобода слова, Реакция соцсетей
Газеты. Фото: losangeles.zagranitsa.com
Газеты. Фото: losangeles.zagranitsa.com

Журналисты раскритиковали указ № 837 от 8 ноября, которым Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в соответствии с требованиями и стандартами к новостям.

"Зеленский хочет определять стандарты новостей. И усилить ответственность за несоблюдение. Пусть сначала стандарты шуток 95 квартала утвердит. И ответственность за тупые. Как быстро власть внесет в стандарты новостей необходимость аплодировать президенту?" - написал Денис Иванеско.

"Это начало конца свободы слова", - также добавил он.

"Прочитав эту новость тяжело вздохнет и перекреститься у алтаря Петр Алексеевич, заплачет и достанет стакан в далёком Ростове Виктор Федорович и печально ударит по гитарным струнам Леонид Данилович. И у всех в глазах немой вопрос: "А так можно было?"" - пишет Дмитрий Кузьмин.

"В 2020 году новости надо будет давать уже по госстандарту! Указ N 837", - отметил Юрий Дощатов.

Как сообщали Українські Новини, на парламентских слушаниях по безопасности журналистов, которые не проводились более 10 лет, в Верховной Раде собрались 600 журналистов. Зеленский, СБУ и Генпрокуратура журналистов проигнорировали. На слушания пришел министр Бородянский, который инициировать введение уголовной ответственности для журналистов.

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