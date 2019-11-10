Шапки и зонты можно убрать в шкаф: синоптики дали прогноз погоды на неделю

После того как синоптики предупреждали, что морозов ждать еще нескоро, прогноз погоды на середину ноября подтверждает их слова, потому что с каждым днем следующей недели не то, что не будет холодать, - напротив, будет становиться все теплее. Порывистого ветра, снега, дождей и других осадков украинцы пока могут не ждать, бабье лето отступать не собирается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передают Українські Новини.

Так, в воскресенье, 10 ноября, погода по всей Украине будет одинаково облачной, только в Западных областях немного покапает дождь. Температура днем будет держаться на уровне +12...+14 градусов, на Юге доходя до +19 градусов, а в Сумах опускаясь до +11. При этом ночные градусы еще не опустятся до нулевой отметки - холоднее всего будет на Востоке и местами на Западе, где температура ночью составит +6...+8 градусов. Теплее всего будет в Киеве - +9...+11 градусов ночью.

В понедельник, 11 ноября, на Западе Украины погода резко изменится, потому что отойдут тучи и выглянет солнце, которое поднимет температуру до +12...+14 градусов. Однако осадки ожидаются в Центральных и Северных областях. В Киеве, Кропивницком, Черкассах, Чернигове, Сумах и Полтаве будет капать дождь. На Востоке и Юге погода практически не изменится, разве что потеплеет до +15...+17 градусов днем.

Во вторник, 12 ноября, солнце перебросится на северные области Украины, а по всей стране будет сухая и аномально теплая для ноября погода. Температура днем составит в среднем +14...+16 градусов, ночью - +6...+8 градусов. Однако градусы немного спадут ночью на западе: при дневных +10...+12 градусах ночью ожидается +3...+5. В В Киеве осадков не ожидается, а днем будет +10...+12 градусов.

К среде, 13 ноября, уже по всей стране из-за облаков будет выглядывать солнце, из-за которого температура будет доходить до +16...+18 градусов. Исключением станут Восточные области - там ожидается +10...+12 градусов днем и +4...+6 ночью. В Западных же областях даже ночью будет +9...+11 градусов. В Киеве также без осадков, днем +14...+16 градусов, ночью - +7...+9. Зонтики и теплые вещи украинцам в среду точно доставать не стоит.

В четверг, 14 ноября, погода в Украине существенно не изменится, однако начнет постепенно холодать. В среднем температура по стране уже будет +12...+14 градусов, именно такой уровень ожидается и в столице. На Западе по-прежнему будет тепло и только Ужгород затянет тучами и пойдет дождь. В остальных областях страны осадков не ожидается.

Карты: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле. Тем временем октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру.

Кроме того, синоптик дал прогноз на всю зиму.