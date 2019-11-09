Обстрелы в зоне ООС не прекратились: ранен воин ВСУ

В то время, как российские войска сорвали разведение войск в Петровском Донецкой области, боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 8 ноября, 1 военный получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела. 8 обстрелов боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также от ранений полученных накануне в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - отмечает ООС.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 20 раз обстреляли позиции сил ООС 7 ноября, 1 военный погиб и 4 были ранены.

Также боевики устроили мощный получасовой обстрел Крымского. Ранее двое украинских военных были ранены боевиками на Донбассе.

Тем временем командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены.