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09 ноября 2019, суббота, 11:18 27
Силовые структуры 2019-11-09T11:18:56+02:00
Українські Новини
Обстрелы в зоне ООС не прекратились: ранен воин ВСУ

Обстрелы в зоне ООС не прекратились: ранен воин ВСУ

ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР

В то время, как российские войска сорвали разведение войск в Петровском Донецкой области, боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 8 ноября, 1 военный получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела. 8 обстрелов боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также от ранений полученных накануне в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - отмечает ООС.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 20 раз обстреляли позиции сил ООС 7 ноября, 1 военный погиб и 4 были ранены.

Также боевики устроили мощный получасовой обстрел Крымского. Ранее двое украинских военных были ранены боевиками на Донбассе.

Тем временем командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены. 

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