Моряки из ЮАР научили белуху играть в мяч

На полюсе путешественники из ЮАР заметили за бортом белуху. Позже животное начало играть с людьми в мяч. Об этом сообщает "Meduza". Сборная ЮАР как раз победила в чемпионате мира по регби, обойдя в финале сборную Англии. Путешественники решили разделить радость победы с дружелюбной белухой — и принялись кидать ей в воду мяч для регби. Но белуха не растерялась и подыграла: ей кидают мяч, а она приносит — и так по кругу. Пожалуй, теперь не осталось никаких сомнений: белухи — это и правда морские собаки.Как сообщали Українскі Новини, в Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу. Ранее на острове Мэн из парка дикой природы убежала малая панда, ее нашли на одном из деревьев с помощью беспилотника.Кроме того, кот-наркокурьер доставлял в колонию запрещенные вещества. А в Москве хозяин ударил полицейского кошкой и теперь ему светит пять лет тюрьмы. Также парижский зоопарк представил нового питомца, которого называют одной из главных загадок природы. Тем временем толстую кошку Шлакоблок все-таки заставили заняться спортом.