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08 ноября 2019, пятница, 20:46 394
Жизнь 2019-11-08T20:47:06+02:00
Українські Новини
Моряки из ЮАР научили белуху играть в мяч

Моряки из ЮАР научили белуху играть в мяч

Животное, ЮАР, Регби, Белуха

На полюсе путешественники из ЮАР заметили за бортом белуху. Позже животное начало играть с людьми в мяч.  Об этом сообщает "Meduza".

Сборная ЮАР как раз победила в чемпионате мира по регби, обойдя в финале сборную Англии. Путешественники решили разделить радость победы с дружелюбной белухой — и принялись кидать ей в воду мяч для регби.

Но белуха не растерялась и подыграла: ей кидают мяч, а она приносит — и так по кругу. Пожалуй, теперь не осталось никаких сомнений: белухи — это и правда морские собаки.




Как сообщали Українскі Новини, в Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу. 

Ранее на острове Мэн из парка дикой природы убежала малая панда, ее нашли на одном из деревьев с помощью беспилотника.

Кроме того, кот-наркокурьер доставлял в колонию запрещенные вещества. А в Москве хозяин ударил полицейского кошкой и теперь ему светит пять лет тюрьмы. 

Также парижский зоопарк представил нового питомца, которого называют одной из главных загадок природы. 

Тем временем толстую кошку Шлакоблок все-таки заставили заняться спортом.

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