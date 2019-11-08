Моряки из ЮАР научили белуху играть в мяч

На полюсе путешественники из ЮАР заметили за бортом белуху. Позже животное начало играть с людьми в мяч. Об этом сообщает "Meduza".

Сборная ЮАР как раз победила в чемпионате мира по регби, обойдя в финале сборную Англии. Путешественники решили разделить радость победы с дружелюбной белухой — и принялись кидать ей в воду мяч для регби.

Но белуха не растерялась и подыграла: ей кидают мяч, а она приносит — и так по кругу. Пожалуй, теперь не осталось никаких сомнений: белухи — это и правда морские собаки.







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