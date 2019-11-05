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  • Малую панду месяц искали с помощью дрона: она сидела на дереве
05 ноября 2019, вторник, 21:25 234
Жизнь 2019-11-05T21:35:15+02:00
Українські Новини
Малую панду месяц искали с помощью дрона: она сидела на дереве

Малую панду месяц искали с помощью дрона: она сидела на дереве

Панда, дрон, национальный парк, остров Мэн
Малая панда. Фото: pixabay.com
Малая панда. Фото: pixabay.com

На острове Мэн из парка дикой природы убежала малая панда, ее нашли на одном из деревьев с помощью беспилотника.

Животное по кличке Куш исчезла около трех недель назад: она смогла перебраться за ограждение деревом, пишет "ВВС-Украина".

Сейчас панда находится на обследовании в местной клинике для животных - вскоре ее вернут в привычною для нее среду.

Руководитель парка Кэтлин Грэм говорит, что все сотрудники почувствовали облегчение после того, как животное нашли.

Панду пытались поймать с помощью специальной ловушки (которая не навредила бы животному), и дрона, который помог выявить ее местонахождение: панду заметили на дереве в саду рядом с жилым домом.

По словам Кэтлин Грэм, животное "возможно, немного похудело", но в любом случае "выглядит достаточно здоровым".

У работников парка ушло около часа на то, чтобы поймать панду с помощью сетки.

Администрация парка также убрала все ветви, которыми панда потенциально могла бы попытаться убежать еще раз.

Как сообщали Українські Новини, в берлинском зоопарке познакомили новорожденных панд-близняшек.

Тем временем новое зоокафе в юго-восточном китайском городе Чэнду, где, как ранее считалось, было шесть детенышей большой панды, оказалось в центре скандала. Гостей заведения обманывали, выдавая за панд перекрашенных собак породы чау-чау.

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