подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 ноября 2019, пятница, 09:47 229
Lifestyle 2019-11-01T10:33:57+02:00
Українські Новини
Хозяин ударил полицеского кошкой и теперь ему светит пять лет тюрьмы

Хозяин ударил полицеского кошкой и теперь ему светит пять лет тюрьмы

Оружие, Животное, Кошка, Лишение свободы
Кот. Фото: pixabay
Кот. Фото: pixabay

Жителю Москвы грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов с помощью кошки, сообщает "BBC Україна".

По данным следственной группы, случай произошел 4 октября, но дело открыли только сейчас. Подозреваемому Геннадию Щербакову, 59 лет, выдвинули обвинения в нанесении травм. 

Согласно сообщениям, подозреваемый распивал спиртное на лестничной площадке в одном из домов. Полицию вызвали соседи, которые были недовольны шумом.

Когда на место приехал правоохранительные органы, нетрезвый москвич схватил кошку в области холки, тем самым приведя ее в агрессивное состояние, отчего кошка выпустила когти.

Животное разодрало лицо офицера и ему пришлось обращаться за медицинской помощью. 

Теперь против Щербакова открыли дело по статье о нанесении телесных повреждений представителю власти, наказание за которую предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

Сам мужчина вины не признает и говорит, что кошка сама прыгнула на полицейского. Почему дело открыли только сейчас - неизвестно. 

Как сообщали Українські Новини, в сетях появилось видео, где очень толстую кошку отвели заниматься спортом, но она воспользовалась тренажером иначе. Ранее в Стамбуле кошка, охраняющая супермаркет от мужчин и собак, стала звездой соцсетей. Также на показе мод в Турции уличная кошка забралась на подиум и принялась ловить ноги моделей.

Больше новостей о: Оружие Животное Кошка Лишение свободы

Архив
Новости
В основу "Роттердам +" заложен принцип импортного паритета, как и для ценообразования на других энергетических рынках, - эксперт 12:37
Эксперт объяснил происхождение плюса в формуле "Роттердам+" 12:35
ГПУ начала расследовать "угрозы" Фединой Зеленскому 12:30
В Киеве открыли три станции метро, на одной продолжают искать взрывчатку 12:28 Дополнено
За увольнением директора Южмаша стоит КБ "Южное", - эксперт 12:25
больше новостей
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
В СБУ расследуют дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений 13:24 Документ
Принятие законопроекта 1210 ударит по рейтингам президента, - Фесенко 16:07
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
Арахамия и Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамии рассмешила соцсети 15:09
больше новостей
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
Богдан Яременко. Фото: скриншот youtube
Яременко покупал проституток и отпускал их на волю - соцсети высмеяли отмазку депутата Слуги народа 12:52
Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok