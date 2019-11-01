Хозяин ударил полицеского кошкой и теперь ему светит пять лет тюрьмы

Жителю Москвы грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов с помощью кошки, сообщает "BBC Україна".

По данным следственной группы, случай произошел 4 октября, но дело открыли только сейчас. Подозреваемому Геннадию Щербакову, 59 лет, выдвинули обвинения в нанесении травм.

Согласно сообщениям, подозреваемый распивал спиртное на лестничной площадке в одном из домов. Полицию вызвали соседи, которые были недовольны шумом.

Когда на место приехал правоохранительные органы, нетрезвый москвич схватил кошку в области холки, тем самым приведя ее в агрессивное состояние, отчего кошка выпустила когти.

Животное разодрало лицо офицера и ему пришлось обращаться за медицинской помощью.

Теперь против Щербакова открыли дело по статье о нанесении телесных повреждений представителю власти, наказание за которую предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сам мужчина вины не признает и говорит, что кошка сама прыгнула на полицейского. Почему дело открыли только сейчас - неизвестно.

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