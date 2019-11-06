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06 ноября 2019, среда, 19:57 33
Жизнь 2019-11-06T19:58:53+02:00
Українські Новини
Толстую кошку Шлакоблок все-таки заставили заняться спортом: реакция животного бесценна

Толстую кошку Шлакоблок все-таки заставили заняться спортом: реакция животного бесценна

Ожирение, Кошка, Шлакоблок, Толстая кошка

Страдающую от ожирения кошку Шлакоблок, которая не захотела заниматься на тренажере, таки заставили заняться спортом. Видео недовольной кошки, которая идет по беговой дорожке, опубликовали на YouTube-канале владельцы животного.

"Как многие из вас знают, на прошлой неделе Шлакоблок оставили в ветеринарной больнице. Домашнее животное с таким избыточным важно кормить по рецепту кормом для похудения, поскольку он сбалансирован с точки зрения питания, чтобы избежать существенной нехватки питательных веществ, которая может возникнуть в программе похудения", - подписали видео.

Также, владельцы ответили, почему кошку заставили ходить на подводной беговой дорожке.

"Шлакоблок имеет артрит в нескольких суставах и носит лишнее 10 фунтов веса. Вода обеспечивает пониженную весовую нагрузку, что увеличивает функциональное использование конечностей без заметной нагрузки на вес и, как следствие, дискомфорта для суставов. Она все еще находится в процессе адаптации к этой беговой дорожке, и уровень воды ниже, чем мы хотели бы, это для того, чтобы она могла привыкнуть к этому процессу".

Кошку все-таки поставили на беговую дорожку, на этот раз придерживая руками и подбадривая словами: "Ты сможешь!". Как Шлакоблок относится к этим занятиям, можно увидеть по выражению ее мордочки.



Как сообщали Українські Новини, в Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу. 

А в Москве хозяин ударил полицейского кошкой и теперь ему светит пять лет тюрьмы. 

Кроме того, кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу.

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