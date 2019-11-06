Толстую кошку Шлакоблок все-таки заставили заняться спортом: реакция животного бесценна

Страдающую от ожирения кошку Шлакоблок, которая не захотела заниматься на тренажере, таки заставили заняться спортом. Видео недовольной кошки, которая идет по беговой дорожке, опубликовали на YouTube-канале владельцы животного.

"Как многие из вас знают, на прошлой неделе Шлакоблок оставили в ветеринарной больнице. Домашнее животное с таким избыточным важно кормить по рецепту кормом для похудения, поскольку он сбалансирован с точки зрения питания, чтобы избежать существенной нехватки питательных веществ, которая может возникнуть в программе похудения", - подписали видео.



Также, владельцы ответили, почему кошку заставили ходить на подводной беговой дорожке.



"Шлакоблок имеет артрит в нескольких суставах и носит лишнее 10 фунтов веса. Вода обеспечивает пониженную весовую нагрузку, что увеличивает функциональное использование конечностей без заметной нагрузки на вес и, как следствие, дискомфорта для суставов. Она все еще находится в процессе адаптации к этой беговой дорожке, и уровень воды ниже, чем мы хотели бы, это для того, чтобы она могла привыкнуть к этому процессу".



Кошку все-таки поставили на беговую дорожку, на этот раз придерживая руками и подбадривая словами: "Ты сможешь!". Как Шлакоблок относится к этим занятиям, можно увидеть по выражению ее мордочки.







Как сообщали Українські Новини, в Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу.



А в Москве хозяин ударил полицейского кошкой и теперь ему светит пять лет тюрьмы.



Кроме того, кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу.